На орех не было документов
Гражданке Монголии не позволили вывезти из России мешок (24,2 кг) очищенного фундука. Женщину остановили в МАПП «Кяхта» инспектор управления Россельхознадзора и таможенники.
- Данная продукция относится к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска и вывозилась без сопровождения фитосанитарным сертификатом, что является нарушением законодательства и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - пояснили в управлении.
По данному факту составлен протокол по ст.10.2 КоАП РФ, фундук возвращён в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.
Гражданке Монголии не разрешили вывезти из Бурятии мешок фундука
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