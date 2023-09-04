Гражданке Монголии не разрешили вывезти из Бурятии мешок фундука

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

На орех не было документов



Гражданке Монголии не позволили вывезти из России мешок (24,2 кг) очищенного фундука. Женщину остановили в МАПП «Кяхта» инспектор управления Россельхознадзора и таможенники.



- Данная продукция относится к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска и вывозилась без сопровождения фитосанитарным сертификатом, что является нарушением законодательства и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - пояснили в управлении.



По данному факту составлен протокол по ст.10.2 КоАП РФ, фундук возвращён в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.

