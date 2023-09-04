Большинству улан-удэнцев приходится болеть на работе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Захворавшим горожанам невыгодно уходить на больничный



Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что жителям бурятской столицы с небольшим стажем и тем, у кого небольшое жалованье, невыгодно оформлять листок временной нетрудоспособности – из-за этого они теряют в доходе. Потому многие не обращаются в поликлинику и предпочитают «болеть на работе», подвергая коллег опасности заражения.



Оказалось, что доплаты сверх больничных в Улан-Удэ достаточно редки – в 7 из 10 компаний и организаций их нет. Ещё в 6% захворавшим работникам доплачивают до среднего заработка и в 3% – до фактического, то есть до суммы, которую человек получил бы, если бы трудился.



В 1 из 100 компаний заболевшим сотрудникам выдают полный оклад, а 1% работодателей практикуют фиксированную выплату сверх больничного листа. В 10% компаний такие решения принимают в индивидуальном порядке.