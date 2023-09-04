Георгию Барскому было 96 лет
2 сентября не стало бывшего первого руководителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Георгия Барского. Он являлся почётным работником прокуратуры РФ, заслуженным юристом РСФСР и почётным гражданином Иркутской области.
Георгию Яковлевичу было 96 лет. Он родился 15 января 1927 года в Усть-Орде в соседнем Приангарье. В 1951-ом окончил юридический факультет Иркутского государственного университета, став лучшим студентом первого выпуска.
Трудовую деятельность начал в 1951 году народным следователем в Иркутском районе Иркутской области, в 1960-ом возглавил следственное управление, в 1974-ом стал заместителем прокурора региона.
Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру Георгий Барский возглавлял десять лет – с момента её образования в 1980 году и до 1990-го. После занимал должность старшего помощника прокурора по организационным вопросам и контролю исполнения. С 2002-го руководил комиссией по вопросам помилования и несколько лет был советником губернатора области по правовым вопросам. Службе в прокуратуре он посвятил полвека.
Прощание с Георгием Яковлевичем пройдёт в Иркутске (улица Володарского, 5А) в среду, 6 сентября, с 11:00 до 13:00.
Бывший первый руководитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры ушёл из жизни
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