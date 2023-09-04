04 сентября

03 сентября

Популярное

До +27 потеплеет в Бурятии

До +27 потеплеет в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В некоторых районах пообещали дожди с грозами
 
В понедельник, 4 сентября, в Бурятии преимущественно без осадков. Лишь в некоторых районах возможны кратковременные дожди. По южной половине – с грозами.

В дневное время воздух в республике прогреется до +19, +24, на юге – до +27, а на севере – лишь до +12, +17 градусов. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 4-9 м/с. Кое-где его порывы будут достигать 13 метров в секунду.

В Улан-Удэ ожидается небольшой кратковременный дождь и от +22 до +24. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 4-9 м/с.
погода прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии объявились доисторические существа
В Бурятии объявились доисторические существа
Общество, 03.09.2023
Их обнаружили в Гусином озере
Улан-удэнцев разводят на деньги таинственные компьютерные мастера
Улан-удэнцев разводят на деньги таинственные компьютерные мастера
Общество, 03.09.2023
Некоторым клиентам они даже угрожают судом
В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
Общество, 03.09.2023
Он не будет работать целый месяц
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля
Общество, 03.09.2023
Кроме того, нарушителю дали 250 часов обязательных работ
В Улан-Удэ осудили контрактника, отправившегося в самоволку
В Улан-Удэ осудили контрактника, отправившегося в самоволку
Общество, 03.09.2023
Он не появлялся в воинской части две недели
В селе Бурятии восстановили мост, разрушенный большегрузами
В селе Бурятии восстановили мост, разрушенный большегрузами
Общество, 03.09.2023
Теперь по нему смогут ездить легковушки и ходить люди
В Бурятии жители шахтёрского посёлка посетовали на неровную дорогу
В Бурятии жители шахтёрского посёлка посетовали на неровную дорогу
Общество, 03.09.2023
Люди заявили, что вместо неё там сплошные ямы
В Бурятии не спешат наказывать владельцев агрессивных собак
В Бурятии не спешат наказывать владельцев агрессивных собак
Общество, 03.09.2023
Районных чиновников пожурили за плохую работу
Летняя жара в Бурятии пошла на спад
Летняя жара в Бурятии пошла на спад
Общество, 03.09.2023
В некоторых районах республики похолодает до +16 градусов
Улан-удэнцев возмутил бардак на улице Трубачеева
Улан-удэнцев возмутил бардак на улице Трубачеева
Общество, 03.09.2023
Горожане заявили, что остановки там так и не привели в порядок
В Бурятии все водоёмы станут целебными на несколько дней
В Бурятии все водоёмы станут целебными на несколько дней
Общество, 03.09.2023
Через пару недель в республике взойдёт звезда Риха
В Улан-Удэ спасли собачку с выпавшим глазом
В Улан-Удэ спасли собачку с выпавшим глазом
Общество, 03.09.2023
Теперь зоозащитники ищут для неё хозяев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^