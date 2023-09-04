До +27 потеплеет в Бурятии



В понедельник, 4 сентября, в Бурятии преимущественно без осадков. Лишь в некоторых районах возможны кратковременные дожди. По южной половине – с грозами.



В дневное время воздух в республике прогреется до +19, +24, на юге – до +27, а на севере – лишь до +12, +17 градусов. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 4-9 м/с. Кое-где его порывы будут достигать 13 метров в секунду.



В Улан-Удэ ожидается небольшой кратковременный дождь и от +22 до +24. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 4-9 м/с.

