03 сентября

02 сентября

01 сентября

Популярное

«А вы ничего не попутали?»: Улан-удэнцы обругали мойщиков ковров из Нацбиблиотеки

«А вы ничего не попутали?»: Улан-удэнцы обругали мойщиков ковров из Нацбиблиотеки
Общество,  Фото:соцсети
Их чистили прямо под окнами многоэтажки

Недавно в соцсетях выложили видео, сделанное в центре бурятской столицы, на улице Смолина. Жильцы одной из многоэтажек уверяют, что ковры из Национальной библиотеки приводили в порядок прямо под их окнами

- Систематическая мойка ковров производится работниками библиотеки на территории жилого многоквартирного дома на Смолина, 38. На замечания отвечают матом. Решите, пожалуйста, этот вопрос, – попросили улан-удэнцы.

В качестве доказательства горожане прикрепили видео, на котором один из жильцов обращается к мойщикам ковров.

- Ребята, а вы ничего не попутали? Уберите! Сейчас вызову санэпидстанцию. Что вы тут вытворяете? На нашей территории, без нашего согласия ещё! Наверх идите к себе и там чистите! Совсем что обнаглели? Эй, слышь ты, мужичок? Ты что, не понял что ли? Глухой что ли? – возмущается мужчина.

«Мужичок» спокойно продолжил работу, за что получил в свой адрес нелестный эпитет.

Ситуацию уже прокомментировали в Нацбиблиотеке. Там отметили, что ковры во дворе этого дома мыли впервые.

- Мы обязательно пересмотрим систему их чистки и сделаем всё возможное, чтобы не доставлять неудобства горожанам. Наши сотрудники не использовали нецензурную лексику. Обязательно проведём с ними профилактическую беседу, – заверили в учреждении и принесли извинения за доставленные неудобства.
соцсети видео национальная библиотека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев разводят на деньги таинственные компьютерные мастера
Улан-удэнцев разводят на деньги таинственные компьютерные мастера
Общество, 03.09.2023
Некоторым клиентам они даже угрожают судом
В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
Общество, 03.09.2023
Он не будет работать целый месяц
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля
Общество, 03.09.2023
Кроме того, нарушителю дали 250 часов обязательных работ
В Улан-Удэ осудили контрактника, отправившегося в самоволку
В Улан-Удэ осудили контрактника, отправившегося в самоволку
Общество, 03.09.2023
Он не появлялся в воинской части две недели
В селе Бурятии восстановили мост, разрушенный большегрузами
В селе Бурятии восстановили мост, разрушенный большегрузами
Общество, 03.09.2023
Теперь по нему смогут ездить легковушки и ходить люди
В Бурятии жители шахтёрского посёлка посетовали на неровную дорогу
В Бурятии жители шахтёрского посёлка посетовали на неровную дорогу
Общество, 03.09.2023
Люди заявили, что вместо неё там сплошные ямы
В Бурятии не спешат наказывать владельцев агрессивных собак
В Бурятии не спешат наказывать владельцев агрессивных собак
Общество, 03.09.2023
Районных чиновников пожурили за плохую работу
Летняя жара в Бурятии пошла на спад
Летняя жара в Бурятии пошла на спад
Общество, 03.09.2023
В некоторых районах республики похолодает до +16 градусов
Улан-удэнцев возмутил бардак на улице Трубачеева
Улан-удэнцев возмутил бардак на улице Трубачеева
Общество, 03.09.2023
Горожане заявили, что остановки там так и не привели в порядок
В Бурятии все водоёмы станут целебными на несколько дней
В Бурятии все водоёмы станут целебными на несколько дней
Общество, 03.09.2023
Через пару недель в республике взойдёт звезда Риха
В Улан-Удэ спасли собачку с выпавшим глазом
В Улан-Удэ спасли собачку с выпавшим глазом
Общество, 03.09.2023
Теперь зоозащитники ищут для неё хозяев
«Без слёз не взглянешь»: В райцентре в Бурятии запустили детскую площадку
«Без слёз не взглянешь»: В райцентре в Бурятии запустили детскую площадку
Общество, 03.09.2023
Местные жители даже предложили её демонтировать

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^