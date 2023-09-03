Их чистили прямо под окнами многоэтажки
Недавно в соцсетях выложили видео, сделанное в центре бурятской столицы, на улице Смолина. Жильцы одной из многоэтажек уверяют, что ковры из Национальной библиотеки приводили в порядок прямо под их окнами
- Систематическая мойка ковров производится работниками библиотеки на территории жилого многоквартирного дома на Смолина, 38. На замечания отвечают матом. Решите, пожалуйста, этот вопрос, – попросили улан-удэнцы.
В качестве доказательства горожане прикрепили видео, на котором один из жильцов обращается к мойщикам ковров.
- Ребята, а вы ничего не попутали? Уберите! Сейчас вызову санэпидстанцию. Что вы тут вытворяете? На нашей территории, без нашего согласия ещё! Наверх идите к себе и там чистите! Совсем что обнаглели? Эй, слышь ты, мужичок? Ты что, не понял что ли? Глухой что ли? – возмущается мужчина.
«Мужичок» спокойно продолжил работу, за что получил в свой адрес нелестный эпитет.
Ситуацию уже прокомментировали в Нацбиблиотеке. Там отметили, что ковры во дворе этого дома мыли впервые.
- Мы обязательно пересмотрим систему их чистки и сделаем всё возможное, чтобы не доставлять неудобства горожанам. Наши сотрудники не использовали нецензурную лексику. Обязательно проведём с ними профилактическую беседу, – заверили в учреждении и принесли извинения за доставленные неудобства.
«А вы ничего не попутали?»: Улан-удэнцы обругали мойщиков ковров из Нацбиблиотеки
Общество, Фото:
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