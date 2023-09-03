Кроме того, нарушителю дали 250 часов обязательных работ
Жителя Кяхтинского района осудили за управление автомобилем в нетрезвом виде. Как выяснилось, мужчина, которого ранее уже ловили на пьяной езде, вновь сел за руль, приняв «на грудь». Произошло это в апреле.
Нарушитель направлялся в магазин. Сотрудники ГИБДД остановили автомобилиста, чтобы проверить тонировку, и заметили, что он подшофе. От медицинского освидетельствования на употребление алкоголя кяхтинец отказался.
В итоге против мужчины возбудили уголовное дело, после рассмотрения которого назначили наказание – 250 часов обязательных работ. Любителя пьяной езды лишили водительских прав на два с половиной года, а принадлежащий ему автомобиль Toyota Sprinter Marino конфисковали в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля
Общество, Фото:
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Кроме того, нарушителю дали 250 часов обязательных работ
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