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В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля

В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля
Общество,  Фото:Pixabay.com
Кроме того, нарушителю дали 250 часов обязательных работ

Жителя Кяхтинского района осудили за управление автомобилем в нетрезвом виде. Как выяснилось, мужчина, которого ранее уже ловили на пьяной езде, вновь сел за руль, приняв «на грудь». Произошло это в апреле.

Нарушитель направлялся в магазин. Сотрудники ГИБДД остановили автомобилиста, чтобы проверить тонировку, и заметили, что он подшофе. От медицинского освидетельствования на употребление алкоголя кяхтинец отказался.

В итоге против мужчины возбудили уголовное дело, после рассмотрения которого назначили наказание – 250 часов обязательных работ. Любителя пьяной езды лишили водительских прав на два с половиной года, а принадлежащий ему автомобиль Toyota Sprinter Marino конфисковали в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу. 
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