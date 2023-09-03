В Улан-Удэ осудили контрактника, отправившегося в самоволку

Он не появлялся в воинской части две недели
В августе перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал служащий по контракту. Как выяснилось, он ещё в прошлом году решил отдохнуть от своих обязанностей и самовольно оставил воинскую часть (в/ч).
23 ноября мужчина отправился домой, где «проводил время по своему усмотрению». А почти две недели спустя, 5 декабря, добровольно явился в военный комиссариат и заявил, что покинул в/ч.
Против контрактника в итоге возбудили уголовное дело по части 3.1 статьи 337 Уголовного кодекса РФ и назначили наказание – два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор в законную силу ещё не вступил.
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