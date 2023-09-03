В селе Бурятии восстановили мост, разрушенный большегрузами



На выезде из села Карымск, которое находится в Прибайкальском районе, недавно восстановили переправу через реку. В первый день осени его привели в порядок силами районной администрации и неравнодушных местных жителей.





Мост ведёт к региональной трассе трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан». По словам главы муниципального образования Сергея Семёнова, сооружение разрушили большегрузные машины. «Мы восстановили его для пользования легковыми автомобилями и для пешеходов», – цитирует руководителя района «Прибайкалье-инфо.24/7».