В Бурятии жители шахтёрского посёлка посетовали на неровную дорогу



Жители мухоршибирского посёлка Саган-Нур призвали местные власти разобраться с дорогой на улице Больничная. По словам сельчан, её фактически нет – только «сплошные ямы».



- Зато в центре красят пешеходный переход, косят траву. Когда уже у нас будет нормальная дорога? – поинтересовались люди в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Управделами администрации сельского поселения «Саганнурское» Павел Ерофеев сообщил, что отсыпку щебнем на проблемном участке и грейдирование запланировали в ближайшие дни. «В зависимости от наличия грузовой и погрузочной техники на щебеночном карьере», – уточнил он.