В Бурятии жители шахтёрского посёлка посетовали на неровную дорогу

Люди заявили, что вместо неё там сплошные ямы
Жители мухоршибирского посёлка Саган-Нур призвали местные власти разобраться с дорогой на улице Больничная. По словам сельчан, её фактически нет – только «сплошные ямы».
- Зато в центре красят пешеходный переход, косят траву. Когда уже у нас будет нормальная дорога? – поинтересовались люди в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Управделами администрации сельского поселения «Саганнурское» Павел Ерофеев сообщил, что отсыпку щебнем на проблемном участке и грейдирование запланировали в ближайшие дни. «В зависимости от наличия грузовой и погрузочной техники на щебеночном карьере», – уточнил он.
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Люди заявили, что вместо неё там сплошные ямы
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