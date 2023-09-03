В Бурятии не спешат наказывать владельцев агрессивных собак



В этом году глав сельских поселений в ряде районов РБ наделили полномочиями по составлению протоколов на местных жителей, которые плохо следят за своими питомцами. Их должны штрафовать за нападение псов на людей, отсутствие регистрации и самовыгул.



В муниципальных образованиях регулярно устраивают заседания оперштабов, посвящённые профилактике таких нападений. В Иволгинском, Заиграевском и Бичурском районах карать нарушителей рублём стали чаще. Только за неделю в каждом из них составили по 11 протоколов. А вот в Муйском – ни одного, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.



В ведомстве сообщили, что работа в этом направлении также плохо ведётся в Окинском, Прибайкальском и Тункинском. Там за семь дней тоже не оштрафовали ни одного нарушителя, хотя привлечение к административной ответственности называют «наиболее эффективной мерой контроля по соблюдению правил выгула и регистрации и недопущения нападений собак на граждан».



В Улан-Удэ с 21 по 25 августа оформили 24 протокола, в Селенгинском районе – 9, в Баунтовском, Кяхтинском и Мухоршибирском – по 4, в Кабанском и Тарбагатайском – по 3, в Баргузинском, Закаменском, Кижингинском, Хоринском, Северо-Байкальском и в Северобайкальске – по 2, в Джидинском, Еравнинском и Курумканском – по одному. Владельцев животных призвали не ждать штрафов и выполнять все необходимые требования.

