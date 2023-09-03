Летняя жара в Бурятии пошла на спад



Сильная жара в Бурятии отступила. В воскресенье, 3 сентября, в республике ожидаются небольшие и умеренные дожди с грозами, в горах на севере – с мокрым снегом. Днём столбик термометра будет колебаться от +19 до +24, а местами – всего от +11 до +16 градусов. В Улан-Удэ – от +19 до +21.



В понедельник, 4 сентября, в Бурятии преимущественно без осадков, лишь в северных районах возможны кратковременные дожди. Ночью обещают от +6 до +11, кое-где – от +1 до +6. На юго-западе и севере ударят заморозки до -4 градусов. В дневное время воздух прогреется максимум до +22, +27, местами – до +16, +21.