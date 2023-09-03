В Бурятии все водоёмы станут целебными на несколько дней



Каждое лето, обычно в июле, наступает Пакшаг – это период, который длится семь дней. В это время озёра, реки, ручьи и вообще любые природные водоёмы становятся вредными и даже опасными. Поэтому буддийские астрологи не рекомендуют купаться в них, принимать ванны в источниках, собирать урожай и лекарственное сырьё, делать заготовки впрок и составлять сборы. В противном случае можно получить ощутимый энергетический урон и вред.



Как пояснил настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов), всё дело – в отрицательной энергетике воды.



- В ней «процветают» различные микроорганизмы. Можно заболеть или попасть в какую-нибудь неприятную ситуацию на воде, – рассказал он на официальной странице дацана во «ВКонтакте». – Так или иначе, воздействие будет, а там уже как карма распорядится – сразу или потом. Кстати, много несчастных случаев на водоёмах происходит именно в Пакшаг.



Однако есть и благоприятный период, когда реки и озёра, наоборот, полезны для здоровья. В этом году он начнётся 14 сентября, когда взойдёт особенная для буддистов звезда Риха (Риши на санскрите, в переводе – «святая»), и продлится до 20-го.



- Великие буддийские учителя прошлого из огромного сострадания обнаружили для нас много подсказок во внешнем мире. Одна из них – это семидневный восход звезды Риши. Осенью она появляется на юге и в тандеме с луной выравнивает, балансирует потоки тепла от земли и потоки холода с севера, – пишет Еши Намжил лама. – На 6-7 дней природа словно замирает, а после ухода звезды с небосклона холод начинает преобладать. И в этом температурном движении роль воды первостепенна.



По словам настоятеля «Гандан Ше Дувлин», Земля и человек на 70-80% состоят из воды.



- Все крупные события обязательно отражаются и в нас. Восход звезды Риши – глобальное событие в жизни планеты, – отметил он. – Значит, такое же сильное воздействие она оказывает и на человека. Вода всё выравнивает, балансирует. Если в это время погрузиться в неё телом, можно словно через сообщающиеся сосуды растворить все свои энергетические проблемы в водной стихии. При правильном подходе и применении наступает подлинная релаксация, многие болезни отступают. Даже можно ощутить это чувство гармонии и единения с окружающим миром.



Лама напомнил: при этом нужно соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы не простудиться.





- Мытьё и купание полезны, однако не менее полезным является и питьё. В идеале лучше пить только святую воду из источников до обеда. После – тёплый кипяток из неё же или жидкий чай. Потому что до полудня в организме силён метаболический огонь, а затем метаболизм спадает и уже гораздо труднее будет усвоить холодную воду и еду, – заявил Еши Намжил лама.



Людям, находящимся на астрологическом местоположении «вода» (hуудал или суудал по-бурятски), противопоказаны любые ванны в природных источниках и больших водоёмах в течение всего года, в том числе – в период Риха.



- Это мальчики и мужчины, родившиеся в 2019-ом (год Свиньи), 2011-ом (Зайца), 2003-ем (Овцы), 1995-ом (Свиньи), 1987-ом (Зайца), 1979-ом (Овцы), 1971-ом (Свиньи), 1963-ем (Зайца), 1955-ом (Овцы), 1947-ом (Свиньи) и т. д, а также девочки и женщины, родившиеся в 2023-ем (год Зайца), 2015-ом (Овцы), 2007-ом (Свиньи), 1999-ом (Зайца), 1991-ом (Овцы), 1983-ем (Свиньи), 1975-ом (Зайца), 1967-ом (Овцы), 1959-ом (Свиньи), 1951-ом (Зайца), 1943-ем (Овцы) и т. д, – перечислил настоятель дацана. – Имеется в виду, что у человека преобладает энергия воды – тем более что сейчас год Зайца в стихии Воды. И если он ещё будет заходить в большую воду, получится её переизбыток.



Риск подхватить недуг есть сразу или же потом придётся часто болеть в течение шести месяцев-года.



- Свой hуудал можно узнать у любого ламы в дацане или самому посмотреть в лунном календаре, – заключил Олег Намжилов.







В период Рихи планеты выстраиваются определённым образом, а Луна находится в точке наиболее мощного воздействия на водоёмы. Из-за этой её усиленной функции из воды на Земле вытягивается всё самое плохое и негативное.