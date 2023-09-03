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В Бурятии больше не горят леса

В Бурятии больше не горят леса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все природные пожары в республике утихли

В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За минувшие сутки в лесах республики не зафиксировали ни одного «огненного» очага.

При этом в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Жечь сухую траву и порубочные остатки сейчас запрещено. Кроме того, нельзя бросать на землю горящие спички, окурки, золу из курительных трубок, стеклянные бутылки и банки и использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов.

Жителей Бурятии призывают не оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы – бумагу, ткань, паклю, вату – в непредусмотренных для этого местах и не заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя.

Под табу по-прежнему – разведение открытого огня и вход и въезд в леса. Со списком мест, где можно отдыхать и собирать валежник и дикоросы, можно ознакомиться на официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства.

При обнаружении пожара лесники просят сразу же сообщить об этом в ближайшее лесничество или позвонить на горячую линию по номеру 8 (3012) 20-44-44.

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