В Улан-Удэ спасли собачку с выпавшим глазом

Теперь зоозащитники ищут для неё хозяев







- В одно непрекрасное утро малышка вышла к людям вот с таким глазом, – отметили в организации. – Подобное бывает из-за ДТП или черепно-мозговой травмы. Только после них может полностью выпасть глаз либо появиться кровоподтёки.





Собаку прооперировали и простерилизовали. Операцию оплатила девушка, которая заметила несчастное животное, подобрала его и увезла в ветеринарную клинику.



Сейчас для Герды вовсю ищут дом. Правда, глазик ей пришлось удалить.



- Его отсутствие – не приговор. Животные прекрасно живут с этим и радуют хозяев, – подчеркнули в фонде.



В официальных группах организации в соцсетях объявили сбор средств на содержание собаки в клинике. Пока долг составляет 450 рублей, но с каждым днём он будет увеличиваться, к тому же задолженность за лечение других подопечных уже немаленькая. Помочь посильной суммой могут все желающие.



В улан-удэнском фонде «Право на жизнь 03» рассказали об очередном покалеченном животном. Это собака по кличке Герда, у которой выпало глазное яблоко.