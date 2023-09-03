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В Улан-Удэ спасли собачку с выпавшим глазом

В Улан-Удэ спасли собачку с выпавшим глазом
Общество,  Фото:фонд «Право на жизнь 03»
Теперь зоозащитники ищут для неё хозяев

В улан-удэнском фонде «Право на жизнь 03» рассказали об очередном покалеченном животном. Это собака по кличке Герда, у которой выпало глазное яблоко.

- В одно непрекрасное утро малышка вышла к людям вот с таким глазом, – отметили в организации. – Подобное бывает из-за ДТП или черепно-мозговой травмы. Только после них может полностью выпасть глаз либо появиться кровоподтёки.

Собаку прооперировали и простерилизовали. Операцию оплатила девушка, которая заметила несчастное животное, подобрала его и увезла в ветеринарную клинику.
 
Сейчас для Герды вовсю ищут дом. Правда, глазик ей пришлось удалить.

- Его отсутствие – не приговор. Животные прекрасно живут с этим и радуют хозяев, – подчеркнули в фонде.

В официальных группах организации в соцсетях объявили сбор средств на содержание собаки в клинике. Пока долг составляет 450 рублей, но с каждым днём он будет увеличиваться, к тому же задолженность за лечение других подопечных уже немаленькая. Помочь посильной суммой могут все желающие. 
собаки животные зоозащитники

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