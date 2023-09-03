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«Без слёз не взглянешь»: В райцентре в Бурятии запустили детскую площадку

«Без слёз не взглянешь»: В райцентре в Бурятии запустили детскую площадку
Общество,  Фото: «Кижинга-инфо.24/7»
Местные жители даже предложили её демонтировать

Жители Кижинги обеспокоены состоянием одной из детских площадок в селе. В группе «Кижинга-инфо.24/7» заявили, что на неё «без слёз не взглянешь».

- Мусор, грязь и сломанные тренажёры, которые в таком виде представляют больше опасность, чем развлечение. Горка, того и глядишь, рухнет. Кто отвечает за эту площадку? Почему она в таком состоянии и не лучше ли демонтировать её?
Сейчас ведь все детские площадки и, в частности, горки должны соответствовать стандартам, – заявили сельчане.

Ситуацию прокомментировали местные власти. Глава сельского поселения «Кижингинский сомон» Аюр Мункоев сообщил, что в игровой зоне уже навели порядок. «Произведена уборка детской площадки в микрорайоне Лесхоз», – отметил он.


Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ дети рискуют покалечиться на площадке за 23 миллиона рублей. Множество серьёзных недочётов там выявили ещё в конце мая и за несколько месяцев их так и не устранили.
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