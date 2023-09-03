«Без слёз не взглянешь»: В райцентре в Бурятии запустили детскую площадку



Жители Кижинги обеспокоены состоянием одной из детских площадок в селе. В группе «Кижинга-инфо.24/7» заявили, что на неё «без слёз не взглянешь».



- Мусор, грязь и сломанные тренажёры, которые в таком виде представляют больше опасность, чем развлечение. Горка, того и глядишь, рухнет. Кто отвечает за эту площадку? Почему она в таком состоянии и не лучше ли демонтировать её?

Сейчас ведь все детские площадки и, в частности, горки должны соответствовать стандартам, – заявили сельчане.





Ситуацию прокомментировали местные власти. Глава сельского поселения «Кижингинский сомон» Аюр Мункоев сообщил, что в игровой зоне уже навели порядок. «Произведена уборка детской площадки в микрорайоне Лесхоз», – отметил он.







