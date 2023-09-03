Жителям Бурятии рассказали, как вернуть ребёнка к учёбе после летних каникул



Начало нового учебного года – непростое испытание для детей, которым спустя три месяца снова предстоит сесть за парты. Нехватка сна, возросшие нагрузки, стрессы, а зачастую – неправильное питание сказываются на состоянии ребятишек. В преддверии школьных будней в республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, как вернуть ребёнка к учёбе и правильно организовать его режим дня.



В ведомстве отмечают: режим дисциплинирует, помогает собраться, привыкнуть к новому ритму и сохранить трудоспособность. Особенно актуально это для первоклассников.



Первое правило – полноценный сон. При его нехватке поступление специфических гормонов в кровь может нарушиться, а это негативно отражается на росте и развитии детей. У тех, кто недосыпает два-два с половиной часа, работоспособность на уроках снижается на 30%.



Ложиться школьнику следует в одно и то же время. После 19:00 лучше снизить эмоциональные нагрузки – к примеру, отказаться от шумных игр и фильмов. Можно придумать собственные успокаивающие ритуалы – вечерний душ или ванна, прогулка, чтение и т. п.



Кровать ребёнка должна быть ровной, не провисающей, с невысокой подушкой. Комнату нужно хорошо проветривать на ночь.



Младшеклассникам рекомендуют спать десять-десять с половиной часов, ученикам 5-7-х – по десять с половиной, 6-9-х –девять-девять с половиной, 10-11-х – 8-9.



Второе правило – правильно организованное рабочее место. Стол, за которым занимается ребёнок, нужно поставить так, чтобы дневной свет падал слева (если сын или дочь – левша, то наоборот). То же самое – с искусственным освещением, то есть настольной лампой.



Оптимальное соотношение высоты стола и стула – это когда ребёнок, опершись локтем о стол, достаёт кончиками пальцев до наружного угла глаза. Ноги в правильном положении упираются в пол или подставку, образуя прямой угол как в тазобедренном, так и в коленном суставе. Лучше купить стул с невысокой спинкой.



Третья составляющая – питание. Оптимальное – 4-5 раз в день с интервалами в три с половиной-четыре часа. Меню должно быть разнообразным и состоять из продуктов, богатых витаминами и различными микроэлементами. Прежде всего, это углеводы, содержащиеся в кашах, макаронах и зерновом хлебе – они дают организму дополнительную энергию, а также белки, жиры и пищевые волокна. Принимать пищу нужно не спеша, в спокойной обстановке, отмечают в Роспотребнадзоре.



Четвёртое – игры и отдых. Уделите особое внимание двигательной активности и прогулкам на свежем воздухе. Продолжительность – как минимум 3–3,5 часа для учеников младших классов и два с половиной – для старшеклассников.