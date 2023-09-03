Отдалённое село Бурятии осталось без фельдшера



Жители села Хужир, которое находится в Окинском районе, поинтересовались, когда в населённом пункте наконец-то будет фельдшер. Как выяснилось, ждать постоянного людям придётся ещё минимум месяц.



- Постоянный фельдшер, который раньше работал в Хужире, выйдет на работу ориентировочно в октябре, – пояснила в группе «Ока-инфо.24/7» главный врач центральной районной больницы Алина Бакшаханова. – С 4 сентября планируется трудоустройство временного.



По её словам, в населённом пункте нет жилья для медицинского работника. Неделю назад жители баргузинского села Адамово По её словам, в населённом пункте нет жилья для медицинского работника. Неделю назад жители баргузинского села Адамово обратились через группу «Баргузин-инфо.24/7» к главному врачу Баргузинской ЦБР. Они спросили, почему единственного фельдшера «невозможно найти на рабочем месте».



- Дозвониться даже нельзя. У нас для чего ФАП? Пожилые люди здесь живут. Плохо станет – куда обращаться? Лечение принять невозможно, элементарно уколы сделать некому! – возмутились сельчане и призвали руководство медучреждения решить этот вопрос.



Главврач больницы Баир Очиров пояснил: фельдшер в Адамово работает по внутреннему совместительству. Причина тому – дефицит медиков.



- Обязательно установим чёткое расписание работы. В экстренных ситуациях необходимо обращаться в скорую помощь, – отметил Баир Очиров и принёс пациентам извинения за неудобства.