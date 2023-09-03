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Отдалённое село Бурятии осталось без фельдшера

Отдалённое село Бурятии осталось без фельдшера
Общество,  Фото:Pixabay.com
Для медика в Хужире не нашлось жилья

Жители села Хужир, которое находится в Окинском районе, поинтересовались, когда в населённом пункте наконец-то будет фельдшер. Как выяснилось, ждать постоянного людям придётся ещё минимум месяц.

- Постоянный фельдшер, который раньше работал в Хужире, выйдет на работу ориентировочно в октябре, – пояснила в группе «Ока-инфо.24/7» главный врач центральной районной больницы Алина Бакшаханова. – С 4 сентября планируется трудоустройство временного.
 
По её словам, в населённом пункте нет жилья для медицинского работника. Неделю назад жители баргузинского села Адамово  обратились через группу «Баргузин-инфо.24/7» к главному врачу Баргузинской ЦБР. Они спросили, почему единственного фельдшера «невозможно найти на рабочем месте».

- Дозвониться даже нельзя. У нас для чего ФАП? Пожилые люди здесь живут. Плохо станет – куда обращаться? Лечение принять невозможно, элементарно уколы сделать некому! – возмутились сельчане и призвали руководство медучреждения решить этот вопрос.

Главврач больницы Баир Очиров пояснил: фельдшер в Адамово работает по внутреннему совместительству. Причина тому – дефицит медиков.

- Обязательно установим чёткое расписание работы. В экстренных ситуациях необходимо обращаться в скорую помощь, – отметил Баир Очиров и принёс пациентам извинения за неудобства.
фельдшер медицина

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