В районе Бурятии собаки покусали 38 детей

Местных жителей атакуют хозяйские псы
В Кабанском районе собаки стали чаще бросаться на людей и кусать их. Сотрудники управления сельского хозяйства райадминистрации с начала года зафиксировали 93 таких нападения, причём большинство – летом. Среди пострадавших – 38 детей, рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».
Сельчан атакуют животные, у которых есть хозяева. Часть их них – 35 – удалось установить. Владельцев четвероногих призвали держать их на привязи и в вольерах
- Начался учебный год. Дети пошли в школу. Проявите уважение к своим соседям, односельчанам. Ответственность за собаку несёт её хозяин, – напомнили в управлении.
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Местных жителей атакуют хозяйские псы
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