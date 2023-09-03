Кровососущие почему-то активизировалось в городе к осени
В последние дни улан-удэнцам не дают никакого покоя комары. Они атакуют людей даже среди белого дня, а вечерами от кровососущих насекомых так и вовсе нет никакого спасения. Горожан кусают на улицах, на автобусных остановках, на детских площадках, в парках и скверах.
- Пока до дома добиралась с дачи, всю искусали за руки, за ноги, – поделилась с «Байкал-Daily» жительница бурятской столицы. – Просто озверели.
Повышенную активность комаров бурно обсуждают и в соцсетях. В паблике «Весь Улан-Удэ» недавно разместили видео с облепленной ими собачкой, сделанное в одном из сёл Бурятии.
- Хвостатый друг сопровождал хозяина на покосе. Желание попить кровушки замечают в Улан-Удэ и особенно – в районах, – говорится в комментарии к записи.
Наши земляки пишут, что в эти дни кровососущих в республике «просто море». «Очень агрессивные, никогда меня не кусали в принципе, а сейчас просто сожрали», «Нашествие какое-то, даже боимся гулять с ребёнком», «На Арбате все руками машут!», «Даже днём кусают по полной программе», «Огород полить невозможно. Скорее бы зима», «Всю ночь чешусь, а просыпаюсь в волдырях», – отмечают интернет-пользователи. Есть версия, что поспособствовали всему этому погода – жара, паводок и дожди.
Улан-удэнцы массово жалуются на «озверевших» комаров
Общество, Фото:
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