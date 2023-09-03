В Бурятии неумолимо дорожают съёмные дома

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Аренда такого жилья обойдётся в 11 с лишним тысяч в месяц



С апреля цены на аренду частных домов в стране – без учёта элитного сегмента – увеличились примерно на 4,3%. Это выяснили специалисты федерального портала «Мир квартир» после исследования, проведённого в 82 российских регионах.



Чтобы снять сейчас такое жильё, придётся выложить примерно 34 тысячи рублей. Самое дорогое – за 75 250 рублей в месяц – при этом предлагают в Ямало-Ненецком автономном округе. В Москве оно, по данным портала, дешевле – 70 тысяч 101 рубль. На третьем месте – Санкт-Петербург (66 тысяч 789 рублей).



Также в топе-10 регионов с наиболее дорогими съёмными домами и коттеджами – Подмосковье, Татарстан, Владимирская и Ярославская области, Приморье, Якутия и Свердловская область.



Бурятия в списке – 79-ая. С середины весны аренда в республике подорожала на 16,2% – до 11 333 рублей в месяц. В соседнем Забайкалье она снизилась на 26,1%, до 9400, в Иркутской области – на 15,8%, до 23 222.



При этом Бурятия всё равно числится в десятке субъектов, где арендовать частное жильё дешевле всего в стране – наряду с Еврейской АО, Забайкальским краем, Курганской, Архангельской и Оренбургской областями, Хакасией, Коми, Калмыкией и Чувашией.



- С апреля по август мы наблюдаем рост цен. Это объясняется, во-первых, летним сезоном, а во-вторых, общим ростом ставок на аренду жилья, – отмечает генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.



По его словам, всё меньше россиян могут позволить себе собственный дом или квартиру.



- Проценты по ипотеке растут, жизнь в целом дорожает, доходы населения оставляют желать лучшего – в этих условиях семьи, которым своё жильё не по карману, предпочитают снимать его, – добавил Луценко.



Кстати, сами частные дома в Бурятии с апреля заметно подорожали – на 0,7%. Сейчас такой стоит около 4 миллионов 424 тысяч. В соседнем Забайкалье за него просят 4 миллиона 543 тысячи (+1,7%), в Иркутской области – 4 миллиона 959 тысяч рублей (+0,1%).



