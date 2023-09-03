В горах ожидается мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 сентября по республике переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, в горах северных районов с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +19,+24, местами +11,+16.
В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +19,+21
В Бурятии сегодня дождливо
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Общество, 03.09.2023
В горах ожидается мокрый снег
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