С учащимися беседуют пожарные
Профилактическая акция «Уроки безопасности» стартовала в районах Бурятии, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Акция проводится ежегодно с 1 по 30 сентября. Пожарные беседуют со школьниками, напоминают им о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и проводят инструктажи.
Так, инструктор 6-го Иволгинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии Зоригма Цырендоржиевна посетила учеников Иволгинской средней школы. Она рассказала детям об основных причинах возникновения пожаров и о необходимых действиях при возникновении возгорания.
Инструктор 3-го Тарбагатайского отряда Светлана Зайцева поздравила учеников школы с началом учебного года и напомнила учащимся о главных правилах пожарной безопасности.
Также в связи с Днём знаний пожарные поздравили детей с началом учебного года и передали школьникам подарки.
18-й Курумканский отряд поздравил трёх первоклассников и подарил каждому из детей сертификат. Личный состав 17-го Заиграевского отряда поздравил детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и передал школьникам памятные подарки, изготовленные своими руками.
В Бурятии проводят уроки безопасности
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