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В Улан-Удэ девочка на самокате едва не попала под машину

В Улан-Удэ девочка на самокате едва не попала под машину
Общество,  Фото:ДТП TV RUS
Она выехала на проезжую часть неожиданно и не сбавляя скорости

В Улан-Удэ дети на самокате едва не угодили под колёса автомобиля. Запись с видеорегистратора опубликовали в телеграм-канале «ДТП TV RUS».

Инцидент произошёл 29 августа на улице Солнечная в Улан-Удэ около десяти часов утра. Двое детей катались на самокатах по тротуару. Первой ехала девочка. Она резко свернула на пешеходный переход, не сбавляя при этом скорости, где по дороге ехал автомобиль. Водитель не ожидал такого, но успел объехать ребёнка. Девочка тут же попятилась назад, но увидев, что ей уступает дорогу следующий автомобиль, пересекла проезжую часть на самокате. Следом за ней поехал мальчик.



- Водитель не мог ожидать такого манёвра от детей, которые бегут по тротуару и, не сбавляя скорости, вылетают на пешеходный переход, девочка буквально чуть не врезалась в автомобиль, - рассказал очевидец.

Автомобилисты призывают родителей провести беседы с детьми.

- Родители, которые узнают своих детей, вам что не дорога их жизнь? Неужели сложно лишний раз объяснить ребёнку правила перехода через проезжую часть, и избежать тем самым несколько поломанных жизней?! Страшно представить, что было бы, если бы она выскочила секундой раньше! – отмечают автолюбители.


ПДД дети

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