Это ежегодная традиция
В управлении ГИБДД Бурятии организовали праздник для первоклассников.
По хорошей традиции ежегодно для детей сотрудников, впервые поступающих в школу, проводится праздничное мероприятие. Школьников встретил заместитель начальника УГИБДД полковник полиции Вадим Ходоев и пожелал ребятам успешной учёбы.
В этом году в первый класс пошли 27 детей, каждому из которых вручили памятные подарки. Далее ребята познакомились с особенностями работы своих родителей, посетили музей и посидели в патрульных автомобилях ДПС ГИБДД.
После встречи с аниматорами и развлекательной программы малышам напомнили о правилах дорожной безопасности.
В Улан-Удэ первоклассников познакомили с работой ГИБДД
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