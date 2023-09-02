В Улан-Удэ первоклассников познакомили с работой ГИБДД

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Это ежегодная традиция



В управлении ГИБДД Бурятии организовали праздник для первоклассников.



По хорошей традиции ежегодно для детей сотрудников, впервые поступающих в школу, проводится праздничное мероприятие. Школьников встретил заместитель начальника УГИБДД полковник полиции Вадим Ходоев и пожелал ребятам успешной учёбы.



В этом году в первый класс пошли 27 детей, каждому из которых вручили памятные подарки. Далее ребята познакомились с особенностями работы своих родителей, посетили музей и посидели в патрульных автомобилях ДПС ГИБДД.



После встречи с аниматорами и развлекательной программы малышам напомнили о правилах дорожной безопасности.

