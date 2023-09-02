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В Улан-Удэ первоклассников познакомили с работой ГИБДД

В Улан-Удэ первоклассников познакомили с работой ГИБДД
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Это ежегодная традиция

В управлении ГИБДД Бурятии организовали праздник для первоклассников.

По хорошей традиции ежегодно для детей сотрудников, впервые поступающих в школу, проводится праздничное мероприятие. Школьников встретил заместитель начальника УГИБДД полковник полиции Вадим Ходоев и пожелал ребятам успешной учёбы.

В этом году в первый класс пошли 27 детей, каждому из которых вручили памятные подарки. Далее ребята познакомились с особенностями работы своих родителей, посетили музей и посидели в патрульных автомобилях ДПС ГИБДД.

После встречи с аниматорами и развлекательной программы малышам напомнили о правилах дорожной безопасности.
дети школьники ГИБДД

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