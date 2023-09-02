Жителям республики рекомендуют соблюдать меры безопасности
По данным Бурятского гидрометцентра 3 сентября IV класс пожарной опасности прогнозируются в Улан-Удэ, Баргузинском, Джидинском, Заиграевском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском и Хоринском районах республики.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
Здесь также напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим.
В Бурятии объявлен высокий класс пожарной опасности
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