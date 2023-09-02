В Бурятии объявлен высокий класс пожарной опасности

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жителям республики рекомендуют соблюдать меры безопасности



По данным Бурятского гидрометцентра 3 сентября IV класс пожарной опасности прогнозируются в Улан-Удэ, Баргузинском, Джидинском, Заиграевском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском и Хоринском районах республики.



Сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.



Здесь также напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим.



