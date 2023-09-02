Он прошёл в 110 микрорайоне
В честь Дня знаний в Улан-Удэ устроили детский праздник на территории возле ТРЦ «Мёд». Праздничная программа длилась несколько часов.
Юных зрителей развлекали аниматоры, а на сцене шла шоу-программа. Дети играли в классики и другие игры и с удовольствием фотографировались с Чебурашкой и Зайкой.
Также работала ярмарка досуга – все желающие смогли записаться на разные кружки и секции.
Изюминкой праздника стал конкурс косплея – за яркие костюмы раздавали призы.
В Улан-Удэ провели праздник детства
Общество, Фото:
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