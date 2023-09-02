В Улан-Удэ провели праздник детства

Он прошёл в 110 микрорайоне



В честь Дня знаний в Улан-Удэ устроили детский праздник на территории возле ТРЦ «Мёд». Праздничная программа длилась несколько часов.



Юных зрителей развлекали аниматоры, а на сцене шла шоу-программа. Дети играли в классики и другие игры и с удовольствием фотографировались с Чебурашкой и Зайкой.



Также работала ярмарка досуга – все желающие смогли записаться на разные кружки и секции.



Изюминкой праздника стал конкурс косплея – за яркие костюмы раздавали призы.

