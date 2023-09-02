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Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться

Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уровень воды понизился сразу на 10 см

Уровень воды в реке Селенга продолжает понижаться. По данным на 2 сентября, река опустилась ещё на 10 см – до 159 см, Уда – на 4 см, до 196 см.

Уровень Байкала в селе Турка Прибайкальского района Бурятии повысился на 1 см - до 457,11 метра по тихоокеанской системе высот.

Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для Селенги считается 330 сантиметров, для Уды – 400. Для выхода обеих рек на пойму их уровень должен составлять 230.
уровень воды Селенга

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