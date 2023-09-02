Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться

Уровень воды понизился сразу на 10 см



Уровень воды в реке Селенга продолжает понижаться. По данным на 2 сентября, река опустилась ещё на 10 см – до 159 см, Уда – на 4 см, до 196 см.



Уровень Байкала в селе Турка Прибайкальского района Бурятии повысился на 1 см - до 457,11 метра по тихоокеанской системе высот.



Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для Селенги считается 330 сантиметров, для Уды – 400. Для выхода обеих рек на пойму их уровень должен составлять 230.

