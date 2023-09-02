В регионе действует особый противопожарный режим
За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не зарегистрировано. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства
- Для оперативного обнаружения и ликвидации возгораний используется наземный и авиационный мониторинг, ведётся видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель». Также продолжается профилактическая работа с местным населением о противопожарном режиме, - отметили в РАЛХ.
В Бурятии введён особый противопожарный режим. Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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