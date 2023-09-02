02 сентября

01 сентября

Популярное

В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В регионе действует особый противопожарный режим

За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не зарегистрировано. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства

- Для оперативного обнаружения и ликвидации возгораний используется наземный и авиационный мониторинг, ведётся видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель». Также продолжается профилактическая работа с местным населением о противопожарном режиме, - отметили в РАЛХ.

В Бурятии введён особый противопожарный режим. Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться
Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться
Общество, 02.09.2023
Уровень воды понизился сразу на 10 см
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 02.09.2023
В регионе действует особый противопожарный режим
В Гусиноозёрске пройдёт «Добрая Ярмарка»
В Гусиноозёрске пройдёт «Добрая Ярмарка»
Общество, 02.09.2023
Бывшую в употреблении одежду можно будет получить бесплатно
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 02.09.2023
В республике тёплая погода
В Улан-Удэ откроют бульвар «Сиреневый»
В Улан-Удэ откроют бульвар «Сиреневый»
Общество, 01.09.2023
Мероприятие пройдёт на следующей неделе
В Агинском округе состоится тайлган «Лусад»
В Агинском округе состоится тайлган «Лусад»
Общество, 01.09.2023
Он пройдёт в местности Баруун hундэтэ
В Прибайкалье объявлена акция «Читаем Устинова»
В Прибайкалье объявлена акция «Читаем Устинова»
Общество, 01.09.2023
Участникам предлагается записать ролики продолжительностью до 90 секунд
В Улан-Удэ проведут пленэр в технике коллажа
В Улан-Удэ проведут пленэр в технике коллажа
Общество, 01.09.2023
Завершается проект «Краски лета»
В Бурятии прошёл фестиваль дворового футбола
В Бурятии прошёл фестиваль дворового футбола
Общество, 01.09.2023
Победителем стала команда «Стеколка»
В Байкал выпустили 20 тысяч мальков осётра
В Байкал выпустили 20 тысяч мальков осётра
Общество, 01.09.2023
Акция прошла в Кабанском районе республики
В Иркутске разместили кубы для свободного творчества
В Иркутске разместили кубы для свободного творчества
Общество, 01.09.2023
Для уличных художников создали места для самовыражения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^