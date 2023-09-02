Международный аэропорт «Байкал» подвёл итоги работы за август

В Улан-Удэ обслужили 86643 пассажира

В августе 2023 года улан-удэнский аэропорт «Байкал» обслужил 86 643 пассажира. Такие данные привёл 2 сентября генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

- Это на 1,9% больше, чем в августе 2022 года, - отметил он. - Пик перевозок в этом году пришелся на июль.

В июле через воздушные ворота столицы Бурятии прошли 90344 пассажира.

«Байкал-Daily» сообщал, что 2 июля 2023 года аэропорт Улан-Удэ поставил суточный рекорд по пассажиропотоку – обслужено 3719 пассажиров.

Интересно, что в августе 2022 года был установлен предыдущий (перед июлем 2023 года) рекорд по пассажиропотоку – 84 тысячи пассажиров. Август этого года превзошёл эту цифру.

По словам Гармаева, аэропорт «Байкал» готовится к осенне-зимнему периоду: «Ремонтируем снегоуборочную технику. Всё лето идет закупка материалов. Зима близко».

В аэропорту сейчас вовсю идёт строительство нового аэровокзального комплекса.

