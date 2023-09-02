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В Бурятии местами грозы

В Бурятии местами грозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике тёплая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 сентября по республике облачно с прояснением, местами небольшие дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14-17 м/с. Температура днём +20,+25, местами +14,+19.

В Улан-Удэ временами небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +21,+23.
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