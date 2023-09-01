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В Улан-Удэ автобусный маршрут вышел с каникул

В Улан-Удэ автобусный маршрут вышел с каникул
Общество,  Фото:МУП "Городские маршруты"
Летом он не востребован

С 28 августа в микрорайоне Заречный в Улан-Удэ возобновлена работа муниципального маршрута №9.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 июня маршрут № 9 в столице Бурятии приостановил свою работу. Причиной тому стала летняя невостребованность: этим маршрутом пользуются преимущественно школьники.

- Основное назначение данного маршрута - перевозка учащихся и работников, проживающих в районе ул. Кабанская, СНТ «Профсоюзник», «Урожай», до нового корпуса школы № 8 по улице Автотранспортная, - сообщили в МУП «Городские маршруты».

В учебное время по маршруту работают аавтобусы «Волгабас» и «ПАЗ».




автобус общественный транспорт

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