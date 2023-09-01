В Улан-Удэ автобусный маршрут вышел с каникул

Летом он не востребован
С 28 августа в микрорайоне Заречный в Улан-Удэ возобновлена работа муниципального маршрута №9.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 июня маршрут № 9 в столице Бурятии приостановил свою работу
. Причиной тому стала летняя невостребованность: этим маршрутом пользуются преимущественно школьники.
- Основное назначение данного маршрута - перевозка учащихся и работников, проживающих в районе ул. Кабанская, СНТ «Профсоюзник», «Урожай», до нового корпуса школы № 8 по улице Автотранспортная, - сообщили в МУП «Городские маршруты».
В учебное время по маршруту работают аавтобусы «Волгабас» и «ПАЗ».
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