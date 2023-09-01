На Ольхоне спасают ослабленного чёрного аиста

Вероятно, он отбился от своей стаи, летящей на зимовку
Специалисты «Заповедного Прибайкалья» и Иркутской зоогалереи пришли к выводу, что молодому краснокнижному аисту, поселившемуся в посёлке Хужир на острове Ольхон, нужна помощь. Птица ослабла и самостоятельно перезимовать не сможет.
Принять пернатого постояльца и предоставить необходимые условия для зимовки готова Иркутская зоогалерея. Для оформления «опекунства» над птицей потребуется специальное разрешение.
- Но всё не так просто, как может показаться на первый взгляд. Аисты, как и все птицы, имеют хрупкие полые кости, и отлов следует проводить очень осторожно. Ещё одно серьёзное обстоятельство в том, что чёрный аист – редкий вид, занесённый в Красную книгу России и поэтому изымать представителя этого вида из естественных условий можно только при наличии веских причин и по разрешению от Росприроднадзора, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Соответствующий запрос в ведомство уже отправлен. При положительном ответе спасательная операция стартует незамедлительно.
Пока что сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» призвали местных жителей и туристов не кормить птицу человеческой едой.
- Мы обращаемся к жителям посёлка Хужир и гостям Прибайкальского национального парка, находящимся на острове Ольхон с просьбой: пожалуйста, если встретите молодого чёрного аиста — не пугайте птицу назойливым вниманием, не приближайтесь к ней. А главное: не кормите аиста человеческой едой – гамбургерами, беконом. После такого «рациона» птицу можно просто не спасти! - обратилась научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.
Однако поддержать аиста всё же можно, к примеру, угостить его красной рыбой.
Своеобразное шефство над птицей уже взял один из жителей Ольхона.
- Навещает аиста, подкармливает так, как это нужно делать. Возможно, этот человек поможет и участникам выездной спасательной операции, а сейчас можно поддержать его, передать свежую несолёную речную рыбу, - отмечает Татьяна Десятова.
О появлении чёрного аиста в посёлке Хужир стало известно в середине августа. Специалисты изучили фото и видеоматериалы, проанализировали наблюдения сотрудников Островного участкового лесничества и пришли к выводу, что пернатый гость ещё молод. Он не успел окрепнуть, из-за чего мог отбиться от своей стаи, летящей к местам зимовки – Африку, ЮАР, Индия и Китай.
По словам специалистов, перелёт у чёрных аистов обычно происходит позднее, но этим летом погода в местах гнездования преподнесла птицам неприятный сюрприз в виде холодных дождей в конце первой декады августа. Снижение температуры могло спровоцировать ранний старт перелёта: в путь отправились совсем юные аисты, физически ещё не готовые к преодолению тысяч километров.
Так, один из молодых чёрных аистов был обнаружен в третьей декаде августа под Иркутском, на обочине Байкальского тракта. Птицу доставили в Иркутскую зоогалерею в истощённом и ослабленном состоянии, за её жизнь в настоящее время борются ветеринары.
Ещё один молодой аист был замечен очевидцами так же под Иркутском – по дороге в посёлок Плишкино.
На Ольхоне спасают ослабленного чёрного аиста
Общество, Фото:
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