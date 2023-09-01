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Мэр Улан-Удэ: «В стенах обновлённой школы у вас всё получится»

Мэр Улан-Удэ: «В стенах обновлённой школы у вас всё получится»
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Игорь Шутенков поздравил учеников школы №52

Сегодня, 1 сентября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил учеников, родителей и учителей школы №52 с Днём Знаний, приняв участие в торжественной линейке. Школа №52 открылась сегодня после масштабного капитального ремонта. Масштабное обновление одной из старейших школ прошло в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» – это капитальный ремонт зданий и их оснащение.

- Всё лето здесь шёл ремонт, чтобы сегодня мы все пришли в обновлённую, светлую, комфортную для учёбы и работы школу. Вашей школе исполнится 57 лет, и за это время такой масштабный ремонт здесь сделали впервые. Я уверен, что в стенах обновлённой школы у вас всё получится - будут новые друзья, вы получите новые знания, умения, научитесь работать в команде, достигать результатов не только для себя, но и для ближних. Я от всей души желаю вам, вашим родителям и педагогам здоровья и благополучия. Дорогие друзья, с новым учебным годом! – поздравил мэр.

Игорь Шутенков отметил, что во время ремонта строители обнаружили на стене барельеф к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Администрация школы и подрядчики решили отреставрировать барельеф, который в своё время был создан учителем начальной военной подготовки Николаем Ивановичем Федотовым. И теперь он украшает фойе школы №52.

- Наша школа вошла в программу по комплексному капитальному ремонту. Было тревожно – как пройдёт ремонт, как закончат год наши ученики в трех соседних школах. Но дорогу осилит идущий. Ремонт завершён, вернуться домой всегда очень приятно, а в такую красивую, комфортную школу вернуться приятнее вдвойне, - сказала директор школы Наталья Гапоненко.

Во время ремонта строители заменили окна, двери, фасад и кровлю, отремонтировали полы, покрасили стены. Обновлены системы водоснабжения, канализации, отопления, модернизирован пищеблок и медкабинет. Также подключено видеонаблюдение, звуковое и речевое оповещение. Созданы дополнительные места для обучения за счёт свободных площадей рекреационных зон. Обновлено оборудование и мебель в учебных кабинетах.

В этом году в школу №52 пошли учиться 872 ребёнка, а в первый класс – 87 девочек и мальчиков. В общей сложности в 57 городских школах будут учиться свыше 68 тысяч учеников, первоклассников – более 7 тысяч.

Председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова отметила, что по поручению мэра Игоря Шутенкова с целью повышения качества образования под капремонт в первую очередь попадают школы, находящиеся в отдалённых микрорайонах. Всего в этом году в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» были капитально отремонтированы школы №13, 25, 37 и 52 на общую сумму 487 млн рублей. В прошлом году отремонтированы школы №5 в Сосновом бору и №50 на Новой Комушке.

администрацияУУ Улан-Удэ школа

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