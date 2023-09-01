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В Улан-Удэ сбитая собака выжила благодаря неравнодушным детям

В Улан-Удэ сбитая собака выжила благодаря неравнодушным детям
Общество,  Фото:фонд «Право на жизнь 03»
Животное билось в предсмертной агонии в самом центре города

Всё произошло на днях в центре бурятской столицы. Около одного из ТЦ сбили собаку. Она лежала на дороге, а мимо шли люди, которые не обращали на покалеченное животное никакого внимания.

Четвероногое билось в предсмертной агонии. К счастью, поблизости оказались дети, которые смогли дозвониться до зоозащитников «через третьих лиц и пятый номер телефона», рассказали в улан-удэнском фонде «Право на жизнь 03».

- У ребятни уже была истерика. Никто не отзывался. Наши парни тут же отправились на место и успели, – рассказали в организации. – Как можно такое можно сотворить в самом центре города и уехать?

К счастью, Белка – именно так назвали собачку – выжила.

- Звёзды сошлись так, что все манипуляции прошли успешно. Поражение минимально. Белка поправляется, – рассказали на официальной странице фонда в соцсетях. – Не считая того, что её сбили, она была здорова, и, наверное, даже когда-то имела хозяев. Не истощённая, не пугливая, очень ласковая.

На лечение новой подопечной волонтёрам нужны деньги. Долг в ветеринарной клинике за всех животных. которых они спасают, уже перевалил за 132 тысячи рублей. Реквизиты для перечисления средств есть в группах «Право на жизнь» в социальных сетях.

Недавно в другом фонде помощи животным – «Собака счастья» – тоже появилась подопечная по кличке Белка. Собаку с опухшей головой нашли на улице прохожие. Судя по всему, травму она получила от удара машины.

Люди, спасшие Белку и придумавшие ей кличку, перевязали ей мордочку и сами отвезли в ветеринарную клинику. Но платить за лечение у них нет возможности. Потому в официальной группе организации во «ВКонтакте» начали сбор средств. Помочь посильной суммой может любой желающий.
животные собаки дети зоозащитники

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