Он состоится в Сербии в этом месяце
С 16 по 24 сентября в Белграде, столице Сербии, пройдёт чемпионат мира по спортивной борьбе. В соревнованиях примет участие бурятский борец Арсалан Будажапов. Он представит Кыргызстан в весовой категории 74 кг.
Как сообщили в федерации спортивной борьбы РБ, чемпион Азии готовится к чемпионату мира в Бурятии. Его цель – завоевать лицензию на Олимпиаду – 2024.
Напомним, что от России в весовой категории до 70 кг на чемпионате мира выступит ещё один бурятский спортсмен, победитель чемпионата страны нынешнего года Евгений Жербаев.
Бурятские борцы примут участие в чемпионате мира
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