Лучники Бурятии стали призёрами чемпионата России

Общество, Фото: ЦСП РБ

Медали выиграли Сергей Цыренов и Эржена Очирова



28 августа в городе Орёл завершился чемпионат России по стрельбе из лука. За награды турнира боролись 335 участников из 37 регионов России. В программе состязаний были представлены классический и блочный лук, а также смешанные командные соревнования.



Третье место среди смешанных команд заняли представители Бурятии: Сергей Цыренов и Эржена Очирова. Также на открытии чемпионата Сергею и Эржене вручили нагрудные знаки и удостоверения мастеров спорта международного класса, сообщает центр спортивной подготовки РБ.



Наибольшее количество медалей чемпионата завоевали лучники из Забайкальского края и Москвы.

