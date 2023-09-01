Медали выиграли Сергей Цыренов и Эржена Очирова
28 августа в городе Орёл завершился чемпионат России по стрельбе из лука. За награды турнира боролись 335 участников из 37 регионов России. В программе состязаний были представлены классический и блочный лук, а также смешанные командные соревнования.
Третье место среди смешанных команд заняли представители Бурятии: Сергей Цыренов и Эржена Очирова. Также на открытии чемпионата Сергею и Эржене вручили нагрудные знаки и удостоверения мастеров спорта международного класса, сообщает центр спортивной подготовки РБ.
Наибольшее количество медалей чемпионата завоевали лучники из Забайкальского края и Москвы.
Лучники Бурятии стали призёрами чемпионата России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Именинница – уроженка улуса Усть-Орот
Её могут установить на новом месте
В республике отчитались о проектах для ребят, проводивших каникулы дома
Он состоится в Сербии в этом месяце
В день рождения ей подарили миллион рублей
Медали выиграли Сергей Цыренов и Эржена Очирова
Он пробудет в стране до 4 сентября
Игорь Шутенков поздравил учеников школы №52
Ради масштабного преображения там снесут десятки жилых домов
Летом он не востребован
Заявки нужно успеть отправить до 16 октября
Животное билось в предсмертной агонии в самом центре города
Это уже вторая партия
Вероятно, он отбился от своей стаи, летящей на зимовку
Бурятия готовит обширную культурную программу на выставку «Улица Дальнего Востока»