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Жительница Бурятии отпраздновала 90-летие

Жительница Бурятии отпраздновала 90-летие
Общество,  Фото:администрация Кижингинского района
Именинница – уроженка улуса Усть-Орот

В Кижингинском районе Бурятии в конце августа 90-летие отметила Цыренма Цыреновна Цыжипова. Юбиляра поздравили представители администрации района.

Цыренма Цыреновна родилась 29 августа 1933 года в улусе Усть-Орот. Свою трудовую деятельность начала в 1953 году. Работала кочегаром, портной, заведующей цехом, заведующей бытовым цехом Кижингинского комбината бытового обслуживания. На заслуженный отдых вышла с должности расчётного бухгалтера Кижингинского районного строительного участка.

Именинница воспитала четверых детей. У неё 9 внуков, 12 правнуков и 1 праправнук.
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