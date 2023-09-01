Жительница Бурятии отпраздновала 90-летие

Общество, Фото: администрация Кижингинского района

Именинница – уроженка улуса Усть-Орот



В Кижингинском районе Бурятии в конце августа 90-летие отметила Цыренма Цыреновна Цыжипова. Юбиляра поздравили представители администрации района.



Цыренма Цыреновна родилась 29 августа 1933 года в улусе Усть-Орот. Свою трудовую деятельность начала в 1953 году. Работала кочегаром, портной, заведующей цехом, заведующей бытовым цехом Кижингинского комбината бытового обслуживания. На заслуженный отдых вышла с должности расчётного бухгалтера Кижингинского районного строительного участка.



Именинница воспитала четверых детей. У неё 9 внуков, 12 правнуков и 1 праправнук.

