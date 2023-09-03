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«Где у них глаза?»: В Бурятии сельчане боятся ходить по «зебрам» из-за наглых водителей

Общество, 
Автомобилисты не пропускают их на пешеходных переходах

В Бичуре жалуются на водителей-хамов, которые игнорируют разметку для пешеходов. По словам сельчан, «зебры» в населённом пункте стали небезопасными. Речь, в частности, о тех, что расположены напротив двух местных банков, возле зданий прокуратуры и библиотеки.

- Водители не соблюдают правила дорожного движения перед пешеходным переходом – неважно, стоит там знак или нанесена соответствующая разметка, особенно на перекрёстке, – рассказал один из местных жителей группе «Бичура-инфо.24/7». – Едут просто внаглую, как будто не видят пешехода, начинают сигналить. И их не волнует, что идёт семья с коляской.

Мужчина заявил: в прошлом году его и беременную супругу чуть не сбили на пешеходном переходе у библиотеки.

- И у людей хватает наглости выйти из машины и орать: «Куда вы прётесь?». И это не единственный случай, – отметил он. – Возникает вопрос – как водители сдавали экзамен по ПДД и где у них находятся глаза? Недавно был очередной случай, когда жена с ребёнком переходили дорогу и водитель автомобиля не уступил – пролетел, сигналя и при этом даже не соблюдая скоростной режим.

Люди констатируют: ходить по проезжей части страшно. В ОГИБДД МВД России по Бичурскому району все нарушения призвали фиксировать на камеру и отправлять в telegram-бот t.me/gibdd_Bichura_bot. При этом нужно указать дату, время и место инцидента, а также госномер, марку и цвет машины.
пешеходный переход водители ПДД

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