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В Гусиноозёрске пройдёт «Добрая Ярмарка»

В Гусиноозёрске пройдёт «Добрая Ярмарка»
Общество,  Фото:pixabay.com
Бывшую в употреблении одежду можно будет получить бесплатно

3 сентября в Гусиноозёрске проведут традиционную «Добрую ярмарку». Она состоится на территории Богородице-Казанского прихода с 13:00 до 16:00.

На ярмарке будет представлена различная летняя, осенняя и зимняя одежда разных размеров, начиная от одежды для детей двух-трёх лет и заканчивая 56 размером. В наличии будут мужские костюмы больших размеров, брюки, джинсы на подростков, женская одежда: полупальто, куртки, плащи и многое другое. Вся одежда ранее была в употреблении, но в хорошем состоянии. Будет много одежды на маленьких детей. Всю перечисленную одежду можно взять бесплатно.

Как сообщает администрация Гусиноозёрска, также на ярмарке будет представлены новые вещи по ценам от 100 до 300 рублей. Это новые мужские костюмы, брюки и куртки.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия ярмарка благотворительная акция Гусиноозерск

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