В Байкал выпустили 20 тысяч мальков осётра

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кабанского района

Акция прошла в Кабанском районе республики



Байкал пополнился 20 тысячами мальков краснокнижного осётра. Выпуск состоялся 26 августа неподалёку от села Дубинино Кабанского района Бурятии.



- Байкальский осётр занесён в Красные книги России и Монголии. Популяция осётра опустилась до критически низкой отметки. В настоящее время эта рыба встречается все реже и находится на грани исчезновения, а восстановление популяции происходит крайне медленно, - сообщает пресс-служба администрации Кабанского района. - Восполнение биоресурсов озера Байкал позволит сохранить популяцию байкальского осётра в дикой природе.



Всего на приобретение мальков сибирского осётра было потрачено около 3 миллионов рублей. Сумма была собрана через пожертвования физических лиц и перечисления.

