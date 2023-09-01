Акция прошла в Кабанском районе республики
Байкал пополнился 20 тысячами мальков краснокнижного осётра. Выпуск состоялся 26 августа неподалёку от села Дубинино Кабанского района Бурятии.
- Байкальский осётр занесён в Красные книги России и Монголии. Популяция осётра опустилась до критически низкой отметки. В настоящее время эта рыба встречается все реже и находится на грани исчезновения, а восстановление популяции происходит крайне медленно, - сообщает пресс-служба администрации Кабанского района. - Восполнение биоресурсов озера Байкал позволит сохранить популяцию байкальского осётра в дикой природе.
Всего на приобретение мальков сибирского осётра было потрачено около 3 миллионов рублей. Сумма была собрана через пожертвования физических лиц и перечисления.
В Байкал выпустили 20 тысяч мальков осётра
Общество, Фото:
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