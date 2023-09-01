01 сентября

31 августа

Популярное

В Иркутске открылось первое в Сибирском федеральном округе Суворовское училище

В Иркутске открылось первое в Сибирском федеральном округе Суворовское училище
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Училище рассчитано на 420 воспитанников

1 сентября в Иркутске открыли Суворовское военное училище. Оно стало первым таким учебным заведением в Сибирском федеральном округе. Ближайшие находятся в Уссурийске и Екатеринбурге.

Открыл Суворовское училище заместитель начальника главного управления кадров - начальник управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников. Он вручил учебному заведению знамя – символ воинской доблести и славы.

Училище рассчитано на 420 воспитанников из 23 регионов России. В этом году было набрано 180 учеников - в 5-й ,6-й и 7-й классы - по 60 человек в каждом, далее наборы будут только в 5-е классы.

Воспитанников здесь будут обучать военным дисциплинам, проводить военно-тактические занятия с использованием новейших технологий, в том числе виртуальной и дополненной реальностях, и тренажёров.

- Иркутское суворовское военное училище – единственное в стране, где оборудован многофункциональный интерактивно-образовательный технокомплекс воздушно-космических сил, основ лётного дела и воздушно-космической обороны. Чтобы научить суворовцев лётному делу – управлять самолётом, обнаруживать угрозы и поражать цели в технокомплексе – установлен уникальный лётный тренажер самолёта СУ-27 СМ-3. В этом же пространстве находится пульт управления БПЛА. Разработчики этого современного класса создали купольную зону со специальными программами по астронавигации и изучению космических спутников, а также проведение занятий с учебными видеофильмами по химии, физике, биологии, астрономии, - отметили в пресс-службе областного правительства.

Помимо программ, связанным с авиационными специальностями, подготовка будет идти по образовательным программам основного и среднего общего образования, дополнительного образования. Обязательны занятия по пению, этике и хореографии. В учебном корпусе оборудованы более 30 кабинетов, лаборатории, класс автодела и библиотека с читальным залом.

Занятия у суворовцев начнутся уже 1 сентября. В училище будет шестидневный режим обучения.

Суворовское военное училище расположено в здании 1912 года постройки. До 2019 года здесь находилось Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище, ликвидированное в 2009 году. 
суворовское военное училище

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Актёр из Улан-Удэ снялся в сериале «Иванько» на ТНТ
Актёр из Улан-Удэ снялся в сериале «Иванько» на ТНТ
Общество, 01.09.2023
Дмитрий Будашкаев рассказал, что работал с удовольствием
Дальневосточную ипотеку в Бурятии взяли 7717 раз
Дальневосточную ипотеку в Бурятии взяли 7717 раз
Общество, 01.09.2023
Жителям республики выдали жилищные кредиты на 24 с лишним миллиарда рублей
В Бурятии за школьные парты сели более 500 обвиняемых и осуждённых
В Бурятии за школьные парты сели более 500 обвиняемых и осуждённых
Общество, 01.09.2023
Торжественные линейки прошли в школах при исправительных учреждениях
В Бурятии вырос спрос на специалистов со знанием английского, русского и биологии
В Бурятии вырос спрос на специалистов со знанием английского, русского и биологии
Общество, 01.09.2023
Больше всего они востребованы в IT-компаниях, торговле и медицине
В Бурятии взрывотехники осмотрели школы накануне Дня знаний
В Бурятии взрывотехники осмотрели школы накануне Дня знаний
Общество, 01.09.2023
1 сентября росгвардейцы обеспечивают безопасность школьников
Приграничный район Бурятии обрастает мусором
Приграничный район Бурятии обрастает мусором
Общество, 01.09.2023
Местные жители заявили, что его не убирают неделями
В России заработал онлайн-навигатор по научным специальностям
В России заработал онлайн-навигатор по научным специальностям
Общество, 01.09.2023
В нём можно найти информацию о специальностях и направлениях подготовки от 500 вузов страны
«Хотите, чтобы в 12 лет рожали?»: Жители Бурятии испугались секспросвета в школах
«Хотите, чтобы в 12 лет рожали?»: Жители Бурятии испугались секспросвета в школах
Общество, 01.09.2023
Возмущённых родителей заверили, что предмета с сомнительным названием в учебных заведениях не будет
В Улан-Удэ детям придётся добираться в школу по темноте, кочкам и грязи
В Улан-Удэ детям придётся добираться в школу по темноте, кочкам и грязи
Общество, 01.09.2023
Дорога к знаниям в одном из микрорайонов стала опасной

В райцентре в Бурятии разбирают здание у аэропорта
В райцентре в Бурятии разбирают здание у аэропорта
Общество, 01.09.2023
Его построили в Курумкане более десяти лет назад

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^