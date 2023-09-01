В Иркутске открылось первое в Сибирском федеральном округе Суворовское училище

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Училище рассчитано на 420 воспитанников



1 сентября в Иркутске открыли Суворовское военное училище. Оно стало первым таким учебным заведением в Сибирском федеральном округе. Ближайшие находятся в Уссурийске и Екатеринбурге.



Открыл Суворовское училище заместитель начальника главного управления кадров - начальник управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников. Он вручил учебному заведению знамя – символ воинской доблести и славы.



Училище рассчитано на 420 воспитанников из 23 регионов России. В этом году было набрано 180 учеников - в 5-й ,6-й и 7-й классы - по 60 человек в каждом, далее наборы будут только в 5-е классы.



Воспитанников здесь будут обучать военным дисциплинам, проводить военно-тактические занятия с использованием новейших технологий, в том числе виртуальной и дополненной реальностях, и тренажёров.



- Иркутское суворовское военное училище – единственное в стране, где оборудован многофункциональный интерактивно-образовательный технокомплекс воздушно-космических сил, основ лётного дела и воздушно-космической обороны. Чтобы научить суворовцев лётному делу – управлять самолётом, обнаруживать угрозы и поражать цели в технокомплексе – установлен уникальный лётный тренажер самолёта СУ-27 СМ-3. В этом же пространстве находится пульт управления БПЛА. Разработчики этого современного класса создали купольную зону со специальными программами по астронавигации и изучению космических спутников, а также проведение занятий с учебными видеофильмами по химии, физике, биологии, астрономии, - отметили в пресс-службе областного правительства.



Помимо программ, связанным с авиационными специальностями, подготовка будет идти по образовательным программам основного и среднего общего образования, дополнительного образования. Обязательны занятия по пению, этике и хореографии. В учебном корпусе оборудованы более 30 кабинетов, лаборатории, класс автодела и библиотека с читальным залом.



Занятия у суворовцев начнутся уже 1 сентября. В училище будет шестидневный режим обучения.



Суворовское военное училище расположено в здании 1912 года постройки. До 2019 года здесь находилось Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище, ликвидированное в 2009 году.

