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Иркутская область примет международный «Дизайн-форум на Байкале»

Иркутская область примет международный «Дизайн-форум на Байкале»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 10 сентября

В Иркутской области студенты и деятели искусства примут участие в международном «Дизайн-форуме на Байкале» и выставке «Внимание!!! Выставком!». В программу также войдут конференция, круглый стол, мастер-классы по фэшн-иллюстрации, изготовлению горячих эмалей, камнерезному и ювелирному делу. Успеть подать заявки можно до 10 сентября.

Как сообщает пресс-служба ИрНИТУ, оба события приурочены к 25-летию Иркутского регионального отделения «Союз Дизайнеров России» и Году педагога и наставника в России. Мероприятия нацелены на популяризацию российского дизайна, повышение качества отраслевого образования, формирование кадрового потенциала и развитие наставничества. Форум и выставка объединят профессиональных дизайнеров, промышленников, преподавателей и студентов творческих специальностей из России, Китая, Израиля, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии. Они представят проекты в сфере предметного, графического, средового, этнического, ювелирного, коллекционного и фэшн-дизайна.

Деловая программа стартует с пленарного заседания «Современное состояние и перспективы дизайн-образования», которое состоится 28 сентября в 10:00 в «Точке кипения» ИрНИТУ. Торжественная церемония открытия выставки и форума начнётся в областном художественном музее имени В.П. Сукачева.

Самой крупной интерактивной площадкой станет Иркутский политех. Именно здесь 29 сентября состоятся круглый стол для преподавателей и представителей профильных предприятий, а также конференция, где обсудят новейшие направления дизайна и технологии художественной обработки материалов.

В ИрНИТУ также пройдут мастер-классы по фэшн-иллюстрации, изготовлению горячих эмалей, камнерезному и ювелирному искусству. Они запланированы на 30 сентября, 7, 14 и 21 октября.

Кроме того, гости смогут посетить производственные цеха камнерезного предприятия и минералогического музея имени А.В. Сидорова. Культурную программу дополнят поездки в этнографический музей «Тальцы» и Байкальский музей СО РАН.

Работы участников форума и выставки, занявших призовые места, войдут в полноцветный печатный каталог. Материалы конференции опубликуют в сборнике РИНЦ. Тексты докладов принимаются до 10 сентября на электронную почту: [email protected].

Возрастное ограничение: 16+.
Иркутская область форум дизайн вузы

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