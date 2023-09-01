Жителей Бурятии призвали не плодить бездомных животных

Каждый раз с наступлением осени бездомных животных в Бурятии становится больше. Дачный сезон подходит к концу, и многие жители республики оставляют собак и кошек за городом.
В управлении ветеринарии по РБ призвали этого не делать. Если хозяин четвероногого по каким-то причинам больше не может его содержать, нужно найти животному нового владельца или же передать в приют. Тем, кто выбрасывает своих питомцев на улицу, грозят штрафы. Их размер – до 15 тысяч рублей для физических, до 30 тысяч – для должностных и до 100 000 – для юридических лиц.
О нарушителях можно сообщить в управление ветеринарии, отправив на электронную почту [email protected] письмо с фото- или видеоподтверждением: для того, чтобы привлечь владельца собаки или кошки к ответственности, потребуются доказательства.
Этим летом в республике ужесточили правила содержания и выгула четвероногих. Теперь появляться с ними на улицах разрешается только в наморднике и на коротком поводке, а в частном секторе псов нужно держать на цепи или в вольере – причём определённого размера. Кроме того, запрещено приходить со своими хвостатыми любимцами в общественные места, если у входа туда есть соответствующее предупреждение. Исключение – ветеринарные клиники и груминг-салоны. Нововведения не касаются и собак-поводырей.