01 сентября

31 августа

Популярное

Жителей Бурятии призвали не плодить бездомных животных

Жителей Бурятии призвали не плодить бездомных животных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Собак и кошек просят не бросать на дачах

Каждый раз с наступлением осени бездомных животных в Бурятии становится больше. Дачный сезон подходит к концу, и многие жители республики оставляют собак и кошек за городом.

В управлении ветеринарии по РБ призвали этого не делать. Если хозяин четвероногого по каким-то причинам больше не может его содержать, нужно найти животному нового владельца или же передать в приют. Тем, кто выбрасывает своих питомцев на улицу, грозят штрафы. Их размер – до 15 тысяч рублей для физических, до 30 тысяч – для должностных и до 100 000 – для юридических лиц.

О нарушителях можно сообщить в управление ветеринарии, отправив на электронную почту [email protected] письмо с фото- или видеоподтверждением: для того, чтобы привлечь владельца собаки или кошки к ответственности, потребуются доказательства. 

Этим летом в республике ужесточили правила содержания и выгула четвероногих. Теперь появляться с ними на улицах разрешается только в наморднике и на коротком поводке, а в частном секторе псов нужно держать на цепи или в вольере – причём определённого размера. Кроме того, запрещено приходить со своими хвостатыми любимцами в общественные места, если у входа туда есть соответствующее предупреждение. Исключение – ветеринарные клиники и груминг-салоны. Нововведения не касаются и собак-поводырей. 
животные собаки кошки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Часть работающих улан-удэнцев остановились в развитии
Часть работающих улан-удэнцев остановились в развитии
Общество, 01.09.2023
Они признались, что зашли в карьерный тупик
Жителей Бурятии призвали не плодить бездомных животных
Жителей Бурятии призвали не плодить бездомных животных
Общество, 01.09.2023
Собак и кошек просят не бросать на дачах
Актёр из Улан-Удэ снялся в сериале «Иванько» на ТНТ
Актёр из Улан-Удэ снялся в сериале «Иванько» на ТНТ
Общество, 01.09.2023
Дмитрий Будашкаев рассказал, что работал с удовольствием
Дальневосточную ипотеку в Бурятии взяли 7717 раз
Дальневосточную ипотеку в Бурятии взяли 7717 раз
Общество, 01.09.2023
Жителям республики выдали жилищные кредиты на 24 с лишним миллиарда рублей
В Бурятии за школьные парты сели более 500 обвиняемых и осуждённых
В Бурятии за школьные парты сели более 500 обвиняемых и осуждённых
Общество, 01.09.2023
Торжественные линейки прошли в школах при исправительных учреждениях
В Бурятии вырос спрос на специалистов со знанием английского, русского и биологии
В Бурятии вырос спрос на специалистов со знанием английского, русского и биологии
Общество, 01.09.2023
Больше всего они востребованы в IT-компаниях, торговле и медицине
В Бурятии взрывотехники осмотрели школы накануне Дня знаний
В Бурятии взрывотехники осмотрели школы накануне Дня знаний
Общество, 01.09.2023
1 сентября росгвардейцы обеспечивают безопасность школьников
Приграничный район Бурятии обрастает мусором
Приграничный район Бурятии обрастает мусором
Общество, 01.09.2023
Местные жители заявили, что его не убирают неделями
В России заработал онлайн-навигатор по научным специальностям
В России заработал онлайн-навигатор по научным специальностям
Общество, 01.09.2023
В нём можно найти информацию о специальностях и направлениях подготовки от 500 вузов страны
«Хотите, чтобы в 12 лет рожали?»: Жители Бурятии испугались секспросвета в школах
«Хотите, чтобы в 12 лет рожали?»: Жители Бурятии испугались секспросвета в школах
Общество, 01.09.2023
Возмущённых родителей заверили, что предмета с сомнительным названием в учебных заведениях не будет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^