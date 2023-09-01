Жительница севера Бурятии отметила столетний юбилей

В день рождения ей подарили миллион рублей



В августе принимала поздравления со столетним юбилеем жительница села Холодное Северо-Байкальского района Прасковья Николаевна Платонова. Именинницу пришли поздравить и вручить подарки представители районной администрации и совета депутатов. Они вручили Прасковье Николаевне цветы и сертификат на 1 000 000 рублей.



- Для людей старшего поколения любые знаки внимания – большая радость и событие, - поблагодарила за заботу и внимание виновница торжества. - Хочется в свою очередь пожелать вам здоровья и мирного неба над головой, потому как нет ничего дороже мирной жизни, а с остальным мы справимся.



Как сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района, Прасковья Николаевна начала работать с 15 лет.



- Во время войны работала в колхозе «Красный Типукинец». Очень трудные для всех были времена: и для тех, кто воевал, и кто трудился в тылу. Работа была разная и тяжёлая: пилили дрова, пахали и боронили землю на конях, вязали и чинили сети, невода для рыбаков колхоза, помогали рыбачить. Но несмотря на трудности, мы все трудились для скорейшей победы над фашизмом, - рассказала юбиляр.



Прасковья Николаевна награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», является ветераном труда, есть юбилейные медали. В настоящее время проживает с дочерью и внуками в селе Холодное.



