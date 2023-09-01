Часть работающих улан-удэнцев остановились в развитии



Продавцы и операторы call-центров (по 23%), логисты (22%) и водители (21%) сообщили, что у них начался застой – они не развиваются, но и не теряют навыки.



В целом более половины – 54% – трудоустроенных улан-удэнцев уверены, что работа позволяет развиваться в профессиональном плане, 30% не замечают никаких достижений, но и хуже делать своё дело они не стали.



12% жителей бурятской столицы считают, что их нынешняя работа негативно влияет на профессиональный рост. Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что чаще всего с этим сталкиваются бухгалтеры (45%), секретари (41%) и клиентские менеджеры (40%).А вот 68% маркетологов и 66% учителей, напротив, замечают успехи и развитие в профессии – как и большинство дизайнеров и медсестёр (по 61%). Личный прогресс очевиден и для 55% опрошенных врачей. Среди HR-менеджеров таковых 60%, среди программистов – 49%, а системных администраторов – 40%.