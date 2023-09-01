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Актёр из Улан-Удэ снялся в сериале «Иванько» на ТНТ

Актёр из Улан-Удэ снялся в сериале «Иванько» на ТНТ
Общество,  Фото:личная страница актера
Дмитрий Будашкаев рассказал, что работал с удовольствием

На телеканале ТНТ состоится показ второго сезона комедийного сериала «Иванько» (возрастное ограничение 16+). Первая серия выйдет 18 сентября.

Одну из ролей в «Иванько» сыграл aктёp, cцeнapиcт и пpoдюcep из Улaн-Удэ Дмитpий Бyдaшкaeв.

- В «Иванько» у меня роль небольшая, это буквально одна сцена. Тем не менее, для меня эта роль важна тем, что удалось сыграть бурята. Когда Ксюша Воронина предложила роль, отказаться я не имел права. На съёмочную площадку ехал с удовольствием, потому что почти вся группа была мне знакома. Сниматься в кино или сериале в целом интересно, а когда знаешь лично тех, кто стоит за камерой, — это сразу превращает весь процесс в что-то семейное, уютное и весёлое, - рассказал он.

Сериал «Иванько» рассказывает про непохожих друг на друга женщин и мужчин, которые отчаянно пытаются наладить свою жизнь, но запутываются ещё больше. В продолжении сериала зрители встретятся с персонажами Валентины Мазуниной, Лины Миримской, Виктории Заболотной, Дениса Шведова, Алексея Верткова, Михаила Тройника, Анастасии Акатовой, Антона Шаврина и других актёров. К ним присоединился звезда сериала «Патриот» (16+) Дмитрий Журавлёв. Режиссёром второго сезона стала креативный продюсер и сценарист «Иванько» Ксения Воронина.

- «Иванько» — это очень узнаваемая история о женской дружбе и одиночестве; о комплексах и установках, которые общество навязывает как женщинам, так и мужчинам; о том, как все любят быть жертвами и как тяжело выходить из зоны комфорта. Сериал с терапевтичной интонацией рассказывает о поисках любви - прежде всего, к самому себе, и о том, как перестать наступать на те же грабли, - поделились создатели. 
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