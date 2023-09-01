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Больше половины россиян хотели бы, чтобы в школе преподавали финансовую грамотность

Больше половины россиян хотели бы, чтобы в школе преподавали финансовую грамотность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На втором месте – уроки юридической грамотности

Взрослые россияне считают, что в школьной программе больше всего не хватает предметов, посвящённых основам финансовой грамотности, юридической грамотности и права, а также уроков коммуникации и общения. Таковы результаты проведённого исследования, сообщает РИА Новости.

«Большинство респондентов (57%) сообщили, что в школьную программу стоит добавить предмет «Основы финансовой грамотности». Половина респондентов полагает, что школьникам нужно преподавать основы юридической грамотности и права. Уроки коммуникации и общения отметили 44% опрошенных», - выяснили аналитики.

Школьной программе также не хватает основ медицинской грамотности и основ психологии - так ответили 39% и 38% опрошенных соответственно. Ещё около трети (30%) хотели бы видеть предмет, посвящённый экологии и заботе об окружающей среде, а 28% - уроки об основах ведения бизнеса и предпринимательской деятельности.

Также россияне отметили риторику и ораторское искусство (20%), основы исследовательской работы (17%) и уроки креативности (14%).

Среди тех уроков, которые уже преподают в школах, подавляющему числу респондентов (70%) больше всего в жизни пригодился русский язык. Также в числе самых полезных школьных предметов оказались математика - её выбрали 57% опрошенных, и труд - 28%. 
опрос школы

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