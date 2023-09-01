В Бурятии за школьные парты сели более 500 обвиняемых и осуждённых

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Торжественные линейки прошли в школах при исправительных учреждениях



Сегодня, 1 сентября, в школах при исправительных учреждениях УФСИН России по Бурятии прошли торжественные линейки и классные часы.



- В этом году за школьные парты сели более 500 подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, не имеющих среднего образования.

Всего в учреждениях УФСИН в Бурятии функционируют три вечерние общеобразовательные школы, один учебно-консультационный пункт и профессиональное образовательное учреждение № 259, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Праздничные линейки состоялись также для 295 учащихся профессиональных училищ. Там обучаются осуждённые женщины и мужчины.



В профучилищах женщины получают специальности оператора оборудования швейного производства, повара и швеи, а мужчины обучаются на электромонтёра, сварщика, машиниста (кочегара) котельной, обувщика по ремонту обуви, станочника деревообрабатывающего станка.

