Торжественные линейки прошли в школах при исправительных учреждениях
Сегодня, 1 сентября, в школах при исправительных учреждениях УФСИН России по Бурятии прошли торжественные линейки и классные часы.
- В этом году за школьные парты сели более 500 подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, не имеющих среднего образования.
Всего в учреждениях УФСИН в Бурятии функционируют три вечерние общеобразовательные школы, один учебно-консультационный пункт и профессиональное образовательное учреждение № 259, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Праздничные линейки состоялись также для 295 учащихся профессиональных училищ. Там обучаются осуждённые женщины и мужчины.
В профучилищах женщины получают специальности оператора оборудования швейного производства, повара и швеи, а мужчины обучаются на электромонтёра, сварщика, машиниста (кочегара) котельной, обувщика по ремонту обуви, станочника деревообрабатывающего станка.
В Бурятии за школьные парты сели более 500 обвиняемых и осуждённых
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жителям республики выдали жилищные кредиты на 24 с лишним миллиарда рублей
Торжественные линейки прошли в школах при исправительных учреждениях
Больше всего они востребованы в IT-компаниях, торговле и медицине
1 сентября росгвардейцы обеспечивают безопасность школьников
Местные жители заявили, что его не убирают неделями
Для проведения турнира выбрали Максимиху
В нём можно найти информацию о специальностях и направлениях подготовки от 500 вузов страны
Возмущённых родителей заверили, что предмета с сомнительным названием в учебных заведениях не будет
Об этом попросили сами местные жители
Третий сын Алексея Цыденов стал школьником
Дорога к знаниям в одном из микрорайонов стала опасной
Иск подала прокуратура
Его построили в Курумкане более десяти лет назад
Подать заявку на участие в конкурсе нужно до 10 сентября
Для этого нужно получить пропуск и разрешение