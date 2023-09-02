Он пройдёт 23 сентября
23 сентября в Иркутске состоится тайлган в честь покровителей города: Туранай эжэн Тульма Саган-нойона, хранителя этих земель, и Ангарайн эжэн Ама Саган-нойона, хозяина истока Ангары.
Мероприятие начнётся в 11:00 на острове Комсомольский. Набор продуктов для подношения: заваренный чёрный чай, молоко, тарасун (1 литр), готовый саламат (зөөхэй), сигареты, спички. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.
Возрастное ограничение: 18+.
В Иркутске проведут тайлган в честь покровителей города
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