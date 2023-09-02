В Иркутске проведут тайлган в честь покровителей города

Он пройдёт 23 сентября



23 сентября в Иркутске состоится тайлган в честь покровителей города: Туранай эжэн Тульма Саган-нойона, хранителя этих земель, и Ангарайн эжэн Ама Саган-нойона, хозяина истока Ангары.



Мероприятие начнётся в 11:00 на острове Комсомольский. Набор продуктов для подношения: заваренный чёрный чай, молоко, тарасун (1 литр), готовый саламат (зөөхэй), сигареты, спички. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.



Возрастное ограничение: 18+.

