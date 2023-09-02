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В Иркутске проведут тайлган в честь покровителей города

В Иркутске проведут тайлган в честь покровителей города
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пройдёт 23 сентября

23 сентября в Иркутске состоится тайлган в честь покровителей города: Туранай эжэн Тульма Саган-нойона, хранителя этих земель, и Ангарайн эжэн Ама Саган-нойона, хозяина истока Ангары.

Мероприятие начнётся в 11:00 на острове Комсомольский. Набор продуктов для подношения: заваренный чёрный чай, молоко, тарасун (1 литр), готовый саламат (зөөхэй), сигареты, спички. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение: 18+.
Иркутск шаманизм тайлган

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