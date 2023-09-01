В Бурятии взрывотехники осмотрели школы накануне Дня знаний

1 сентября росгвардейцы обеспечивают безопасность школьников
В День знаний сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими Бурятии охраняют общественный порядок на школьных линейках.
- Взрывотехники провели профилактические осмотры на наличие опасных предметов. Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны в этот день максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Перед Днём знаний росгвардейцы и представители профильных ведомств проверили антитеррористическую защищённость школ и работоспособность «тревожных кнопок». Также состоялись рабочие встречи с частными охранными предприятиями.
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